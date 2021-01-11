İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıplak arama iddialarına yanıt

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sırasında gözaltına alınan 5 kişinin "çıplak arama" ve "kötü muamele" iddiasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suç duyurusunda bulunacak.

Boğaziçi Üniversitesi önünde geçtiğimiz günlerde yapılan eylemlerde birçok kişi gözaltına alındı.

Eylemlerde gözaltına alınan beş kişi, kendilerine gözaltı sırasında emniyet tarafından çıplak arama yapıldı iddiasında bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de olaylar sonrası gözaltına alınan beş öğrencinin çıplak arama iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamera görüntülerini paylaşarak aramaların oldukça kısa sürede gerçekleştirildiğini, bu süre içerisinde çıplak arama yapılamayacağını belirtti.

Güvenlik kamerası görüntüleriyle tüm iddiaları yalanlayan İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

AÇIKLAMA METNİ:

"4 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde yapılan gösteriler sırasında 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Polise Karşı Mukavemet gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 05-06/01/2021 tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlarca 'Adli Kontrol Kararı' ile serbest bırakılmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü çıplak arama iddiasını görüntülerle yalanladı İZLE





KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Gözaltı sırasında yapılan işlemler ile ilgili olarak; E.G., Y.Ö., Z.A.Ç, Ö.Ö., H.R.S. isimli şahıslar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla 'çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı' iddialarında bulunulmuştur. Konuya ilişkin yapılan işlemlerin tetkiki ve yakalama/üst arama sırasındaki kamera kayıtları titizlikle incelenmiştir.

ŞAHISLARIN ARAMALARI KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır.

BU KADAR KISA SÜREDE KIYAFET ÇIKARILIP GİYİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir. İşlemler Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 8. Maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Nezarethane Talimatnamesi'nin 9. Maddesinde belirtilen hususlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunan şahıslar hakkında Adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır."







































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