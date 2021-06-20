İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Babalar Günü için polislerin ve polis çocuklarının da yer aldığı bir klip hazırladı.

20 Haziran Pazar günü Babalar Günü için İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan tüm emniyet mensupları ile polis çocuklarının yer aldığı bir klip yayınladı.

Klipte miniklerin babalarına karşı olan sevgileri ve özlemleri ön plana çıkarıldı.

İstanbul Emniyeti’nden Babalar Günü klibi VİDEO

GERÇEK POLİS ÇOCUKLARI YER ALDI

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın görevi devralması ile birlikte faaliyete geçen müdüriyet bünyesindeki sosyal medyada da yayımlanan klip, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Medya Protokol ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Süleyman Gökdemir’in denetiminde gerçekleştirildi.

İstanbul’da Şehit Polis Ömer Erdem Ortaokulu’nun bir sınıfında öğretmen rolündeki oyuncu Sinem Uslu’yla başlayıp, gerçek polis çocuklarının rol aldığı klip, Emniyet Müdürlüğü koridorlarında son buluyor.

BABALARININ KAHRAMANLIKLARINI ANLATIYORLAR

Söz konusu klipte babalarını anlatan çocuklar, onlara sürpriz yapıp, babalarının yaptıkları görevle kahramanlıklarını anlatıyor. Yaklaşık 3 dakikadan oluşan video klibin çoğu yerinde duygusallık ağır basarken, babalarına duydukları özlem ve sevgi yönü anlatılıyor.

15 TEMMUZ GAZİSİNİN KIZIYLA OLAN DUYGUSAL TELEFON GÖRÜŞMESİ

Hazırlanan klibin son bölümünde ise 2016 yılında yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminde görevi sırasında yaralanan ve tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kalan ‘Gazi’ polis memuru Yaşar Demirel’in, kızından gelen kutlama telefonuyla duyduğu sevinç ve baba-kız arasındaki diyalog yer alıyor.