İstanbul Gazze için ayağa kalktı: Miting alanı doldu taştı! Büyük Filistin Mitingi'nde Gazze için sesini duyurmak isteyen İstanbullular alana doğru yola çıktı. Saatler işlerken, miting alanında milyonların bulunması dikkat çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları her geçen gün korkunç boyutlara ulaşıyor.

Türkiye, gerilimin başladığı ilk günden beri barıştan yana.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana iki tarafı da "itidalli" davranmaya davet ederken, barış için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da vurguladı.

Günler geçtikçe Gazze'deki savaş katliama dönüşürken, sivillerin katledilmesi bardağı taşırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin için sesimizi duyurmaya" vurgusuyla vatandaşları Büyük Filistin Mitingine davet etti.

Milyonlar akın etti

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen miting için İstanbullular sabah saatlerinde yola çıktı.

Türk bayrağı ve Filistin bayrağını ellerine alan vatandaşlar birer birer alana giriş yaptı.

Miting başladı, saatler ilerledi... Miting alanı adeta doldu taştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına dakikalar kala, miting alanında milyonların bulunması dikkat çekti.

"Miting, uluslararası medya kuruluşlarına açık"

Büyük Filistin Mitingi’ne ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.

Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılım gösterdiği miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.