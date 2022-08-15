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İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 24 C
    İstanbul genelinde şiddetli yağmur etkili oluyor

    İstanbul genelinde şiddetli yağmur etkili oluyor

    Uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış sabahın erken saatlerinde başladı. Birçok ilçede sağanak yağış etkili olurken bazı bölgelerde araçlar yollarda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 12:05
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    İstanbul haftanın ilk gününe yağmurla uyandı.

    İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarısı etkisini göstermeye başladı.

    Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Yağış, Anadolu Yakası'nda Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir'de etkili oluyor.

    Yağış kenti esir aldı

    Yağışın nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda yoğunluk yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk oluştu.

    Avrupa Yakası’nda ise yağışın etkisiyle D-100 Karayolu Ankara istikameti Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

    İstanbul genelinde şiddetli yağmur etkili oluyor

    Araçlar mahsur kaldı

    Vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için koştururken, bazıları da duraklara sığındı.

    Bazı noktalarda yollar kısa sürede yağış nedeniyle göle döndü.

    Otomobillerin mahsur kaldığı yollarda çalışmalar sürüyor.

    İstanbul genelinde şiddetli yağmur etkili oluyor #1

    Yağışlar, Marmara'nın güney ve doğusunda aralıklı sürecek

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor: Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    İstanbul genelinde şiddetli yağmur etkili oluyor #2

    Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekiyor

    Sağanak nedeniyle oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    İstanbul genelinde şiddetli yağmur etkili oluyor #3

    AKOM özellikle Anadolu Yakası'nı uyardı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, yağışların 18.00'e kadar yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması öngörülüyor.

    AKOM, kentte beklenen yağışlarla ilgili özellikle Anadolu Yakası'nı uyardı.

    İstanbul genelinde şiddetli yağmur etkili oluyor #4

    Kapalıçarşı'yı su bastı

    Öte yandan İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış Eminönü semtinde, Kapalıçarşı'da su baskınlarına sebep oldu.

    Birçok dükkan sular içinde kaldı.

    Yaşananlar kameraya işte böyle yansıdı.

    Kapalıçarşı'yı su bastı

    İstanbul genelinde şiddetli yağmur etkili oluyor #5

    Yenikapı alt geçidi de sular altında

    Kapalıçarşı'nın ardından Yenikapı alt geçidi de sular altında kaldı.

    Sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar da su nedeniyle ilerleyemedi.

    Polis ekipleri görevde

    Bir görüntü de Baltalimanı Kemik Hastanesi önünden geldi. Gelen görüntülerde yolların adeta göle döndüğü, trafikteki araçların güçlükle ilerlediği görüntülendi. Bölgedeki vatandaşların otobüs duraklarına sığındığı görülürken, bölgede görev yapan polisleri canhıraş mücadelesi dikkat çekti.

    Suların içinde görev yapan polisin, trafiği yönlendirmeye çalıştığı görüldü.

    İstanbul genelinde şiddetli yağmur etkili oluyor #6

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