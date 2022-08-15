Uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış sabahın erken saatlerinde başladı. Birçok ilçede sağanak yağış etkili olurken bazı bölgelerde araçlar yollarda kaldı.

İstanbul haftanın ilk gününe yağmurla uyandı.

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarısı etkisini göstermeye başladı.

Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış, Anadolu Yakası'nda Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir'de etkili oluyor.

Yağış kenti esir aldı

Yağışın nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda yoğunluk yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk oluştu.

Avrupa Yakası’nda ise yağışın etkisiyle D-100 Karayolu Ankara istikameti Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul genelinde şiddetli yağmur etkili oluyor

Araçlar mahsur kaldı

Vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için koştururken, bazıları da duraklara sığındı.

Bazı noktalarda yollar kısa sürede yağış nedeniyle göle döndü.

Otomobillerin mahsur kaldığı yollarda çalışmalar sürüyor.

Yağışlar, Marmara'nın güney ve doğusunda aralıklı sürecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor: Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekiyor

Sağanak nedeniyle oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM özellikle Anadolu Yakası'nı uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, yağışların 18.00'e kadar yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması öngörülüyor.

AKOM, kentte beklenen yağışlarla ilgili özellikle Anadolu Yakası'nı uyardı.

Kapalıçarşı'yı su bastı

Öte yandan İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış Eminönü semtinde, Kapalıçarşı'da su baskınlarına sebep oldu.

Birçok dükkan sular içinde kaldı.

Yaşananlar kameraya işte böyle yansıdı.

Kapalıçarşı'yı su bastı

Yenikapı alt geçidi de sular altında

Kapalıçarşı'nın ardından Yenikapı alt geçidi de sular altında kaldı.

Sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar da su nedeniyle ilerleyemedi.

Polis ekipleri görevde

Bir görüntü de Baltalimanı Kemik Hastanesi önünden geldi. Gelen görüntülerde yolların adeta göle döndüğü, trafikteki araçların güçlükle ilerlediği görüntülendi. Bölgedeki vatandaşların otobüs duraklarına sığındığı görülürken, bölgede görev yapan polisleri canhıraş mücadelesi dikkat çekti.

Suların içinde görev yapan polisin, trafiği yönlendirmeye çalıştığı görüldü.