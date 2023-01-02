İstanbul Havalimanı 2022'de zirvede yer aldı

İstanbul Havalimanı, 2022 yılında günlük ortalama bin 156 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor...

Günlük rekor uçuş sayısıyla sık sık gündem olan havalimanı, yeni bir rekora daha imza attı.

Konuya ilişkin veriler, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) tarafından açıklandı.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı

Bu kapsamda 2022 yılı trafik verilerine göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 156 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Bin 140 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ikinci olurken, Paris Charles De Gaulle Havalimanı ise bin 122 uçuşla üçüncü, bin 48 uçuşla Almanya'nın Frankfurt Havalimanı dördüncü oldu.

Pandemi öncesi rakamları yakaladı

Zirvede yer alan İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları içerisinde pandemi öncesi uçuş rakamlarını yakalayan tek havalimanı oldu.