İstanbul Havalimanı 'üçlü pist' uygulamasına hazırlanıyor

AA

Türkiye'nin dev projesinde bir aşamaya daha geçiliyor...

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda uygulanmaya alınacak "eş zamanlı bağımsız üçlü pist operasyonu"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"AVRUPA'DA BİR İLK OLACAK"

İstanbul Havalimanı'nın havacılıkta bir dönüm noktası olduğunu ve birçok yeni teknolojik sistemi bünyesinde barındırdığını aktaran Uraloğlu, "Artan yolcu kapasitesine yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. 17 Nisan 2025'te İstanbul Havalimanı'nın üç pistinde aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacağız. Ülkemizde hayata geçireceğimiz bu sistem, Avrupa'da bir ilk olacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, piste ilişkin çalışmaların Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

"HAVA TRAFİK OPERASYONLARININ VERİMLİLİĞİ ARTACAK"

Böylece, İstanbul Havalimanı'nda etkin ve dinamik bir kapasite yönetimi sağlayacaklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: