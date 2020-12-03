İstanbul Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu zanlının izini süren ekipler, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelileri yakaladı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polis ekipleri, sahte Hollanda pasaportu ile yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu Silvan F.'yi gözaltına aldı.

Zanlı sorgusunda, sahte pasaportu Ferdi İ. isimli şahıstan aldığını itiraf etti.

Çalışmayı genişleten polis ekipleri, Ferdi İ.'yi geçtiğimiz pazar günü Gaziosmanpaşa'daki evinde gözaltına aldı.

POLİS OLAYIN İZİNİ SÜRDÜ

Ferdi İ.'nin geçmişe dönük İstanbul Havalimanı'ndaki görüntülerini inceleyen polis, zanlının Damla U. isimli şahısla birlikte hareket ettiğini de belirledi. Bunun üzerine Damla U. Arnavutköy'de gözaltına alındı.

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2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Suriye uyruklu Silvan F. sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderilirken, Ferdi İ. ve Damla U. ise "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Damla U. adli makamlarca serbest bırakılırken Ferdi İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ferdi İ.'nin İstanbul Havalimanı'nda dolaştığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.