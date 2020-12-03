Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.330
0.62%
EXEN Coin
11.52
4.91%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    İstanbul Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

    Sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu zanlının izini süren ekipler, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelileri yakaladı.
    • İHA
    • 03.12.2020 - 13:54
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 15:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

    İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polis ekipleri, sahte Hollanda pasaportu ile yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu Silvan F.'yi gözaltına aldı.

    Zanlı sorgusunda, sahte pasaportu Ferdi İ. isimli şahıstan aldığını itiraf etti.

    Çalışmayı genişleten polis ekipleri, Ferdi İ.'yi geçtiğimiz pazar günü Gaziosmanpaşa'daki evinde gözaltına aldı.

    POLİS OLAYIN İZİNİ SÜRDÜ

    Ferdi İ.'nin geçmişe dönük İstanbul Havalimanı'ndaki görüntülerini inceleyen polis, zanlının Damla U. isimli şahısla birlikte hareket ettiğini de belirledi. Bunun üzerine Damla U. Arnavutköy'de gözaltına alındı.

    İstanbul Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama ViDEO

    2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

    Suriye uyruklu Silvan F. sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderilirken, Ferdi İ. ve Damla U. ise "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

    Damla U. adli makamlarca serbest bırakılırken Ferdi İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ferdi İ.'nin İstanbul Havalimanı'nda dolaştığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

    İstanbul Havalimanı nda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama #1

    İstanbul Havalimanı nda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama #2

    İstanbul Havalimanı nda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama #3

    İstanbul Havalimanı nda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir