İstanbul Havalimanı'nın günlük uçuş ve yolcu sayısında "UEFA Şampiyonlar Ligi" rekoru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle İstanbul Havalimanı dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdı.

AA

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, Türkiye'de oynandı.

Manchester City takımıyla Inter ekibi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Inter'i 1-0 yenen Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez şampiyon oldu..

Bu kapsamda yaklaşık 50 bin yabancı taraftar, İstanbul'a akın etti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından, İstanbul Havalimanı iniş-kalkış rakamlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Hava trafiği rekoru kırıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle, İstanbul Havalimanı'na dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türk taşıyıcılarımız, Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla düzenledikleri ek tarifeli ve charter seferler ile söz konusu trafikte önemli bir yer tuttu.

İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşındı

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla uçaklarla gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Final maçı sebebiyle her iki takımın dünyanın farklı ülkelerinden taraftarları İstanbul'a geldi.

Taraftarların tarifeli seferlerle gelişleri devam ederken, İtalya ve İngiltere'den kalkan tarifesiz çok sayıda uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Çok sayıda özel jet de dünden bugüne UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşıdı.