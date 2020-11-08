İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? İstanbul Maratonu hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? İstanbul Maratonu hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Dünya üzerinde iki kıta arasında gerçekleştirilen tek maraton olmasıyla bilinen bu etkinliğin güzergahları, ne zaman başlayıp ne zaman biteceği gibi detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Eski adıyla Avrasya Maratonu şimdiki adıyla 42. İstanbul Maratonu 8 Kasım Pazar günü gerçekleşiyor. Maraton, koronavirüs nedeniyle 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla yapılacak. 42. İstanbul Maratonu (Avrasya Koşusu) ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İstanbul Maratonu güzergahı ne, hangi yollar kapalı? İşte tüm detaylar…

İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN?

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton yarın 42. kez gerçekleştirilecek.

Organizasyonda ilk olarak saat 08.45'te paten yarışının startı verilecek. Bundan 5 dakika sonra da tekerlekli sandalye kategorisindeki sporcular yarışa başlayacak. Maratonun startı ise saat 09.00'dan itibaren verilecek.

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

Maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren köprü Anadolu- Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişine kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirildi.

Trafiğe kapalı olacak güzergahlar şöyle:

"Parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran sahil istikameti, Çatladıkapı sahil istikameti, Kumkapı sahil istikameti, Namık Kemal Caddesi ile sahil Kennedy Caddesi bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy Fındıklı Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü, Altunizade Köprüsü üzerinden yapılan 'U' dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, sahil güzergahı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat, 'U' dönüşüyle Balat-Fener-Unkapanı-Sirkeci-Çatladıkapı, Yenikapı."