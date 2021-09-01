İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde yapılan operasyonlarda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon aralıksız bir şekilde devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalar yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerinin sıkça başvurduğu ankesörlü telefon hatları üzerinden iletişime geçen yeni şüpheliler tespit etti.

ANKESÖRLÜ TELEFONLARDAN GÖRÜŞME YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Örgütün ‘mahrem imam’ olarak adlandırdığı hücre sorumluları ile ankesörlü telefon hatlarından görüştüklerine dair tespitler yapıldı.

Haklarında örgüt ile irtibat ve iltisaklı olduklarına dair ifade bulunan 7’si aktif subay, 16 aktif astsubay olmak üzere 23 asker, 12 ihraç asker, doktor, vergi müfettişi ve öğrencinin de bulunduğu toplam 40 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Şu ana kadar 32 FETÖ/PDY üyesinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

7 ŞÜPHELİ FİRARİ

1 şüphelinin koronavirüs nedeniyle karantinada olduğu belirtilirken, 7 firari şüpheli için yakalama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

EN SOMUT KANITLARDAN BİRİ

Ankesörlü telefon soruşturmalarında tespit edilen iletişim kayıtları, 15 Temmuz darbeye teşebbüs suçundan mahkum edilen FETÖ üyesi askerlerin birbirleri ile irtibatlarını ve yıllardır yaptıkları darbe hazırlıklarını ortaya koyan en somut kanıtlardan biri olarak gösteriliyor.