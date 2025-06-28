İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

Güvenlik güçleri, terör örgütü FETÖ ile kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Bu kararlı mücadele süresince gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, 13'ü aktif emniyet personeli 21 zanlı gözaltına alındı.

11 TUTUKLAMA

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 10'u aktif emniyet personeli 13'ü tutuklama, biri "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Operasyona ilişkin yaşanan yeni gelişme ile birlikte, 10'u aktif emniyet personeli 11 zanlı tutuklandı.

NE OLMUŞTU

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasında, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulunda 21 şüphelinin faaliyet gösterdiği tespit edilmişti.

Polis ekiplerince, İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 13'ü aktif, 6'sı ihraç edilmiş emniyet personeli ile 2 sözde emniyet mahrem imamı gözaltına alınmıştı.