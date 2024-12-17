İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

DHA

FETÖ terör örgütüyle mücadele devam ediyor...

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilişkisi olan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

SINAVLARA HAZIRLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin örgütün mahrem sorumluları tarafından gizlilik kurallarına riayet ederek sözde ders çalışma evlerine, kurum sınavlarına hazırlamak için yerleştirildikleri tespit edildi.

Ayrıca aynı şüphelilerin haklarında ifade bulunduğu ve yapılan ankesör tespitlerinde periyodik ardışık arama kayıtları yaptıkları belirlendi.

AKTİF GÖREVDE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Çalışmaların ardından İstanbul merkezli 7 ilde aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanlarının da bulunduğu 19 kişiye yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 19 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.