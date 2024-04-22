İstanbul merkezli 8 ilde Sibergöz operasyonu: 19 kişi yakalandı 8 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı SİBERGÖZ-32 operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Ali Yerlikaya, "Dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz" sözleriyle operasyonu açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Güvenlik güçleri, siber dolandırıcılıkla mücadelede aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler bir kez daha harekete geçti. Operasyonun adı bu kez 'Sibergöz-32' oldu.

"Nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz"

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-32” operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız."

Operasyonun detayları

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Antalya, Diyarbakır, Burdur, Adana, Eskişehir, Osmaniye ve Siirt’te düzenlenen “SİBERGÖZ-32” operasyonlarında şüphelilerin kendilerini “Yatırım Danışmanı” olarak tanıtarak iletişime geçtikleri vatandaşları “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle sahte internet sitesine yönlendirdikleri, sitede var olmayan kazançları gösterip, bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle para talep ederek kazanç sağladıkları tespit edildi.

"Çok sayıda dijital materyale el konuldu"