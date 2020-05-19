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İstanbul polisinin 19 Mayıs korteji
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılı dolayısıyla, 101 motorlu polis ekipleri tarafından şehir turu gerçekleştirildi.
- İHA
- 19.05.2020 - 14:09
İstanbul'da, 101 motosiklletli polis,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle şehir turu atmak için hareket etti.
GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANDI
Kortej, Dolmabahçe'den başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Anadolu Yakası'na geçerken, motosikletli polisler köprünün üzerinden Türk bayrakları açtı.
Köprüdeki o anlar drone ile havadan görüntülenirken, polis korteji, geçiş sırasında adeta görsel bir şölen oluşturdu.
İstanbul polisinin 19 Mayıs korteji