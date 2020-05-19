En Son Haber

Gündem Haberleri

İstanbul polisinin 19 Mayıs korteji

İstanbul polisinin 19 Mayıs korteji

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılı dolayısıyla, 101 motorlu polis ekipleri tarafından şehir turu gerçekleştirildi.