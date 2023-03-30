İstanbul Tabip Odası, depreme dayanıksız olan Cerrahpaşa’nın taşınmasını istemiyor Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde eylem yapan İstanbul Tabip Odası üyeleri, hastanelerin yerinde yenilenmesi gerektiğini bildirdi. Taşınmanın riskli ve tehlikeli olacağını öne süren İstanbul Tabip Odası Başkanı Nergis Erdoğan, “Bir hastaneyi taşımak oranın bütün kültürünü, halkını taşımaktır. Böyle bir şey mümkün değil” dedi.

DHA

Kahramanmaraş merkezli felaketlerin ardından ‘depreme dayanıksız binalar’ tartışma konusu oldu.

Sık sık deprem uyarısı yapılan İstanbul’da da binlerce bina için yıkım kararı çıktı.

Bazı binalara iş makineleri girerken, bazılarında da tahliyeler başladı.

"Hastaneler yerinde yenilensin"

Depreme dayanıksız olduğu belirlenen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin de Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne taşınmasına karar verildi.

Karara tepki gösteren İstanbul Tabip Odası, "Hastaneler yerinde yenilensin" talebiyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanlık binası önünde basın açıklaması düzenledi.

"Taşınması son derece riskli ve tehlikeli"

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, "Bir hastane taşınması son derece riskli ve tehlikeli bir şeydir. Çünkü insanlar yıllardır buraya bağlı durumdalar, buradan sağlık alıyorlar. Şimdi taşınmak istiyor. Ama biz biliyoruz ki burada yeteri kadar alan var taşınmadan yapılanmak üzerine.” dedi.

"Böyle bir şey mümkün değil"

“Bir hastaneyi taşımak oranın bütün kültürünü, halkını taşımaktır. Böyle bir şey mümkün değil.” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

Önerilerimiz son derece yerinde ve açık. Taşınmak istemeyişimizin son derece haklı gerekçeleri var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin gideceği hastanelerin yaşayacağı sıkıntılar bunlardan birisidir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ve İstanbul'da şehir içinde yer alan bütün hastanelerin yerinde yapılanması için gereken niyetin gösterilmesini istiyoruz.

"Takipçisi olacağız"

Hastanelerin taşınmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Erdoğan, “Burada en önemli şey niyettir. İstanbul Tabip Odası olarak bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı halkıyla, sağlık çalışanıyla, esnafıyla, öğrencisiyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi başta olmak üzere hastanelerin taşınmaması için elimizden gelen her türlü desteği yapacağımıza burada hepinizin önünde söz veriyorum.” diye konuştu.

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Talep ve önerilerini sıralayan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Esin Tuncay ise şöyle konuştu: