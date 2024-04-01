İstanbul tercihini yaptı! İşte belediye başkanlarının memleketleri Yerel seçimlerde en önemli şehirlerden birisi olan İstanbul tercihini yaparken, belediye başkanları da netleşti.

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Türkiye sandık başına gitti...

En fazla merak edilen şehirlerden olan İstanbul'un yeni belediye başkanları da belli oldu.

Belediye başkanlarının netleşmesinin ardından ise memleketleri konuşulmaya başlandı.

Hem AK Parti'den hem de CHP'den aday olarak kazanan belediye başkanlarının memleketleri ise şu şekilde;

İşte İstanbul'un belediye başkanlarının memleketleri

Esenler Belediye Başkanı: Tevfik Göksu - Adıyaman

Ümraniye Belediye Başkanı: İsmet Yıldırım - Rize

Fatih Belediye Başkanı: Mehmet Ergün Turan - Trabzon

Arnavutköy Belediye Başkanı: Mustafa Candaroğlu - Kastamonu

Bahçelievler Belediye Başkanı: Hakan Bahadır - Bitlis

Güngören Belediye Başkanı: Bünyamin Demir - Trabzon

Zeytinburnu Belediye Başkanı: Ömer Arısoy - Rize

Sultanbeyli Belediye Başkanı: Ali Tombaş - Ordu

Pendik Belediye Başkanı: Ahmet Cin - Sakarya

Başakşehir Belediye Başkanı: Yasin Kartoğlu - Malatya

Bağcılar Belediye Başkanı: Abdullah Özdemir - Kastamonu/İnebolu

Kağıthane Belediye Başkanı: Mevlüt Öztekin - Ordu

Çatalca Belediye Başkanı: Erhan Güzel - Ankara

Silivri Belediye Başkanı: Bora Balcıoğlu - İstanbul - Silivri

Eyüpsultan Belediye Başkanı: Mithat Bülent Özmen - İstanbul

Büyükçemece Belediye Başkanı: Hasan Akgün - Trabzon - Araklı

Esenyurt Belediye Başkanı: Ahmet Özer - Van

Beylikdüzü Belediye Başkanı: Mehmet Murat Çalık - Trabzon - Maçka

Avcılar Belediye Başkanı: Utku Caner Çaykara - Sivas

Küçükçekmece Belediye Başkanı: Kemal Çebi - Trabzon

Bakırköy Belediye Başkanı: Ayşegül Özdemir Ovaloğlu - İstanbul

Bayrampaşa Belediye Başkanı: Hasan Mutlu - Karabük - Safranbolu

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı: Hakan Bahçetepe - Erzincan

Beyoğlu Belediye Başkanı: İnan Güney - İstanbul - Beyoğlu

Şişli Belediye Başkanı: Resul Emrah Şahan - Ankara

Beşiktaş Belediye Başkanı: Rıza Akpolat - Erzincan

Adalar Belediye Başkanı: Ali Ercan Akpolat - İstanbul - Büyükada

Üsküdar Belediye Başkanı: Sinem Dedetaş - Eskişehir

Kadıköy Belediye Başkanı: Mesut Kösedağı - Sivas

Maltepe Belediye Başkanı: Esin Köymen - Rize - İkizdere

Kartal Belediye Başkanı: Gökhan Yüksel - Erzincan

Sancaktepe Belediye Başkanı: Alper Yeğin - İstanbul

Çekmeköy Belediye Başkanı: Orhan Çerkez - Ardahan

Beykoz Belediye Başkanı: Alaattin Köseler - İstanbul

Ataşehir Belediye Başkanı: Onursal Adıgüzel -Malatya

Şile Beldiye Başkanı: Özgür Kabadayı - İstanbul - Şile

Tuzla Belediye Başkanı: Eren Ali Bingöl - İstanbul