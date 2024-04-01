İstanbul tercihini yaptı! İşte belediye başkanlarının memleketleri

Türkiye sandık başına gitti...
En fazla merak edilen şehirlerden olan İstanbul'un yeni belediye başkanları da belli oldu.
Belediye başkanlarının netleşmesinin ardından ise memleketleri konuşulmaya başlandı.
Hem AK Parti'den hem de CHP'den aday olarak kazanan belediye başkanlarının memleketleri ise şu şekilde;
İşte İstanbul'un belediye başkanlarının memleketleri
Esenler Belediye Başkanı: Tevfik Göksu - Adıyaman
Ümraniye Belediye Başkanı: İsmet Yıldırım - Rize
Fatih Belediye Başkanı: Mehmet Ergün Turan - Trabzon
Arnavutköy Belediye Başkanı: Mustafa Candaroğlu - Kastamonu
Bahçelievler Belediye Başkanı: Hakan Bahadır - Bitlis
Güngören Belediye Başkanı: Bünyamin Demir - Trabzon
Zeytinburnu Belediye Başkanı: Ömer Arısoy - Rize
Sultanbeyli Belediye Başkanı: Ali Tombaş - Ordu
Pendik Belediye Başkanı: Ahmet Cin - Sakarya
Başakşehir Belediye Başkanı: Yasin Kartoğlu - Malatya
Bağcılar Belediye Başkanı: Abdullah Özdemir - Kastamonu/İnebolu
Kağıthane Belediye Başkanı: Mevlüt Öztekin - Ordu
Çatalca Belediye Başkanı: Erhan Güzel - Ankara
Silivri Belediye Başkanı: Bora Balcıoğlu - İstanbul - Silivri
Eyüpsultan Belediye Başkanı: Mithat Bülent Özmen - İstanbul
Büyükçemece Belediye Başkanı: Hasan Akgün - Trabzon - Araklı
Esenyurt Belediye Başkanı: Ahmet Özer - Van
Beylikdüzü Belediye Başkanı: Mehmet Murat Çalık - Trabzon - Maçka
Avcılar Belediye Başkanı: Utku Caner Çaykara - Sivas
Küçükçekmece Belediye Başkanı: Kemal Çebi - Trabzon
Bakırköy Belediye Başkanı: Ayşegül Özdemir Ovaloğlu - İstanbul
Bayrampaşa Belediye Başkanı: Hasan Mutlu - Karabük - Safranbolu
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı: Hakan Bahçetepe - Erzincan
Beyoğlu Belediye Başkanı: İnan Güney - İstanbul - Beyoğlu
Şişli Belediye Başkanı: Resul Emrah Şahan - Ankara
Beşiktaş Belediye Başkanı: Rıza Akpolat - Erzincan
Adalar Belediye Başkanı: Ali Ercan Akpolat - İstanbul - Büyükada
Üsküdar Belediye Başkanı: Sinem Dedetaş - Eskişehir
Kadıköy Belediye Başkanı: Mesut Kösedağı - Sivas
Maltepe Belediye Başkanı: Esin Köymen - Rize - İkizdere
Kartal Belediye Başkanı: Gökhan Yüksel - Erzincan
Sancaktepe Belediye Başkanı: Alper Yeğin - İstanbul
Çekmeköy Belediye Başkanı: Orhan Çerkez - Ardahan
Beykoz Belediye Başkanı: Alaattin Köseler - İstanbul
Ataşehir Belediye Başkanı: Onursal Adıgüzel -Malatya
Şile Beldiye Başkanı: Özgür Kabadayı - İstanbul - Şile
Tuzla Belediye Başkanı: Eren Ali Bingöl - İstanbul
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