İstanbul trafiğinde 'kar' yoğunluğu

Kentin bazı bölgelerinde etkisini gösteren kar, trafikte yoğunluğa sebep oldu.

İstanbul'da çoğunlukla Anadolu yakasındaki ilçelerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışının olduğu bölgelerde evlerin çatıları ve araçların üstü beyaza büründü. Yol kenarlarında beyaz örtü oluşmaya başlarken, trafik de olumsuz etkilendi.

TRAFİK DURMA NOTKASINA GELDİ

Trafik yoğunluğu yüzde 67'lere ulaşırken, toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar ise otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Bazı otobüs seferlerinde de aksama yaşandığı gözlendi.

Anadolu Yakası'nda Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy'de D-100 Karayolu'ndaki bazı noktalarda trafiğin yoğunlaştığı görüldü. Öte yandan, bazı kesimlerde kısa süreli dolu yağışı da etkili oldu.