İstanbul trafiğinde Mahmutbey çilesi İstanbulluların trafik çilesi bitmiyor… Özellikle İstanbul'a batıdan giriş-çıkış noktası olan Mahmutbey’de sabah ve akşam trafiği arttı. Çözüm Kınalı bağlantı yolu… Devlet, en kısa sürede burayı yapıp, trafiği rahatlatacak.

DHA

TEM Otoyolu'nun İstanbul'a batıdan giriş-çıkış noktası olan Mahmutbey’de, trafik sık sık durma noktasına geliyor…

Ağır vasıta araçların da kullandığı yol, her saat yoğun…

İBB verilerine göre; geçen yıl nisan ayında Mahmutbey'den geçen araç sayısı 5 milyon 96 bin 410 iken; bu yıl nisan ayında bu sayı 5 milyon 318 bin 636 oldu.

Çile bağlantı yapılana kadar sürecek...

Araç sayısındaki bu 300 binlik artış, sabah ve akşam trafiğini daha da artırdı.

Özellikle sabah 08.00-09.00 ile akşam 18.00-19.00 saatleri arasında bu bölgeden geçmek resmen çile…

Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’ya göre çözüm, Kınalı bağlantı yolu…

Ilıcalı, bu yolun yakın zamanda tamamlanacağını söylüyor...

TEM Otoyolu'nun çok önemli bir kavşak noktası olduğunu vurgulayan Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Bazen yüzde 90'ı, bazen yüzde 100'ü görüyoruz"

Çünkü Kuzey Marmara Otoyolu da yapıldı, İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsüyle geçiyorsunuz. O yolun normal olarak Sakarya'dan Kınalı'ya kadar bağlanması lazım. Henüz Sakarya-Kınalı kesimi tamamlanmadığı için Kınalı tarafına, Tekirdağ'a gidecek olanlar Mahmutbey'den önce TEM'e bağlanıyor. Bir de o yolun trafiğini alıyor. Alınca büyük bir yoğunluk oluyor. Mahmutbey'den sonra da sağda bir tartı istasyonu var bakanlığın, oraya da sol şeritten girmeye çalışanlar oluyor. Kuzey Marmara Yolu'nun trafiği, hepsi birikince trafik çekmiyor. Gelen talep kapasitenin üzerinde oluyor o bölgede, belli saatlerde sıkışıklık oluyor. Zaten İstanbul'un trafik sıkışıklığı son zamanlarda çok çok arttı. Bazen yüzde 90'ı, bazen yüzde 100'ü görüyoruz. Bakanlık bunun çözümünü biliyor.

"Bittiği zaman önemli bir hafifleme olacağını düşünüyorum"

Bakanlığın, Kınalı'ya bağlanacak yol ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Mustafa Ilıcalı, “Kuzey Marmara'yı doğrudan doğruya Kınalı'ya bağlıyor. Kınalı'ya bağlanınca artık doğudan gelen trafik, Mahmutbey'e inmeden doğrudan doğruya doğu batı aksında Kınalı'ya bağlanıp, Çanakkale Köprüsü'yle Çanakkale'ye veya Edirne'ye, Avrupa'ya bağlanmış olacak. Bu yol tamamlanıncaya kadar oradaki kapasitenin Mahmutbey'e bağlanmasından dolayı bu sıkışıklık kaçınılmaz. En kısa zamanda da o yolun tamamlanacağını biliyorum. Bittiği zaman önemli bir hafifleme olacağını düşünüyorum.” dedi.

"Araç satışları da artıyor, daha sıkıntılı günler gelebilir"

“Kuzey Marmara'dan gelen çok yoğun bir trafik” var diyen Ilıcalı, şöyle devam etti: