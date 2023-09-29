İstanbul trafiğinde tehlikeli anlar! Yoğunluktan kaçıp Avrasya Tüneli yoluna girerek kaçıyorlar Trafikten kaçmak için Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakası çıkışındaki transit yola geri geri giderek geçmeye çalışan sürücülerin sayısı gün geçtikçe artıyor. O anlar kamerada...

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ensonhaber.com

Gün geçmiyor ki trafikte tehlikeli anlar yaşanmasın.

Kural ihlalleri yapan sürücüler, diğer sürücülerin canını ve kendi canlarını hiçe sayıyor.

Bu kapsamda her ne kadar denetimler sıklaştırılsa da, trafik magandaları için caydırıcı olmuyor.

Transit yolda kazaya davetiye çıkarıyorlar

Tehlikeli anlar İstanbul'da da sıkça yaşanıyor.

Trafikten kaçmak isteyenler, şerit değiştirerek kazalara neden oluyor.

Bu anlardan biri de Avrasya Tünelinin Avrupa Yakası çıkışındaki yolda yaşanıyor.

Buradaki transit yola girmeye çalışarak şerit değiştirmeye çalışan sürücülerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Geri geri gelerek trafikten kaçıyorlar

Trafikten kaçmak için her yolu deneyenler, geri geri gelerek taralı alana, oradan da yola geçiyor.

Tünel çıkışı, sahil yolunun ortasından Samatya’ya kadar transit olarak kullanılıyor.

Yoğunluk nedeniyle geri dönen sürücüler, tünelin Kumkapı bağlantı yoluna yöneliyor. Burada da açık olan tünel yoluna doğru devam ediyor.

Böylelikle tünel yolunda hızla seyreden otomobiller de büyük bir tehlike yaşıyor.

Bu anlara bir yenisi daha eklendi.

Bakırköy ilçesi istikametindeki tünelin bağlantı yoluna giren sürücüler görüntülendi.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.