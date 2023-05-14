İstanbul Ümraniye'de tavan sıvası, seçim müşahitlerinin başına düştü Türkiye'de bugün seçim heyecanı yaşanıyorken Ümraniye'de bir okuldaki oy kullanımı sırasında, tavandan sıva parçaları düşerek iki müşahidi yaraladı.

DHA

Ümraniye'de bir ortaokulda oy kullanımı sırasında sınıfın tavanından beton sıva parçaları düştü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi’ndeki Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda meydana geldi.

3216 numaralı sandığın bulunduğu sınıftaki oy verme işlemi sırasında tavandan beton sıva parçaları düştü.

İki müşahit yaralandı

Yaralanan iki müşahit ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi’ndeki Prof.Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda meydana geldi. 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınıftaki oy verme işlemi sırasında tavandan beton sıva parçaları düştü. Olayda görevli iki müşahit yaralandı.

"Yaralıların durumu iyi"

Oy kullanmak için geldiğini söyleyen Muhammet Bilgen, "Sınıfın içinde birdenbire çökme olmuş. Görevli iki müşahit başından yaralanmış. Ama durumları iyiymiş." diye konuştu.

"Ambulansla hastaneye kaldırıldı"

Huzur Mahallesi muhtarı Aziz Tıkır "Tavandaki sıvanın çökmesi nedeniyle iki kişi hafif yaralanıyor. Ambulansla hastaneye kaldırıldı." şeklinde bilgi verdi.