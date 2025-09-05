İstanbul Valiliği açıkladı: 2025'te suçla mücadelenin ilk 8 ayı

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 yılının ilk sekiz ayına ilişkin emniyet verilerini, düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Vali Gül, güvenlik güçlerinin suça ve suçlulara karşı gecelerini gündüzlerine katarak çalıştığını belirtti.

ASAYİŞ OLAYLARINDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞ

Güvenlik güçlerinin fedakâr çalışmaları sayesinde:

Kişilere karşı işlenen suçlarda azalma, aydınlatma oranlarında artış görüldü.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısı düştü, aydınlatma oranı yükseldi.

Özellikle kapkaç, otodan hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarında yaklaşık yüzde 50 düşüş yaşandı.

Aranan şahısların yakalanma oranı arttı.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

İstanbul’da suç çetelerine karşı operasyonlar:

Operasyon sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %18 arttı.

Yakalanan şahıs sayısı 1.237 oldu.

42 milyar 470 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Kurşunlama olayları %45 azaldı.

Vali Gül, vatandaşları İstanbul’un her mahallesinde huzurun sağlanacağı konusunda temin etti.

UYUŞTURUCU İLE KARARLI MÜCADELE

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede önemli adımlar atıldı:

Uyuşturucu operasyonları geçen yıla göre %17 artırıldı.

Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı %124 arttı, yakalanan kenevir miktarı 3,5 katına çıktı.

“En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında bilinçlendirme çalışmalarıyla annelerin sayısı iki katına çıktı.

Vali Gül, amaçlarının hiçbir çocuğu zehir tacirlerine feda etmemek olduğunu vurguladı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Kaçak üretim ve haksız kazanca karşı yapılan operasyonlar:

Operasyon sayısı geçen yıla göre %18 arttı.

308 bin litre sahte ve kaçak alkole el konuldu.

Elektronik eşya, tütün, tarihi eser ve akaryakıta el konularak 1,5 milyar TL vergi kaybı önlendi.

Suç ve terör örgütlerinin finansmanı engellendi.

TRAFİKTE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Okulların açılmasıyla trafikte yoğunluk artışı bekleniyor. Bu kapsamda:

Motosiklet ve motorlu bisikletler için park alanları belirlendi.

Kaldırım ve yaya yollarına park edilmesine izin verilmeyecek.

Karavanların izinsiz parkına izin verilmeyecek, resmi karavan alanları oluşturulacak.

Vali Gül, her vatandaşın güvenle evinden işine ve okuluna ulaşmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti.

YAZ TEDBİRLERİ VE ORMAN YANGINI ÖNLEMLERİ

Ormanlık alanların korunması ve yangın riskinin azaltılması için:

23 Haziran – 15 Ekim tarihleri arasında, piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlık alanlarda ateş yakmak yasaklandı.

Karadan ve havadan denetimler aralıksız sürüyor.

Zarar gören alanlar 11 Kasım’daki Milli Ağaçlandırma Günü’nde yeniden ağaçlandırılacak.

Vali Gül, vatandaşlardan tedbirleri elden bırakmamalarını ve kurallara uymalarını istedi.