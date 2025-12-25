İstanbul Valiliği: Cuma ve Cumartesi günü yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Megakent'e kar geliyor...

İstanbul Valiliği, hafta sonu il genelindeki hava durumu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yapılan açıklamada cuma ve cumartesi günleri kentin kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"

Duyuruda tedbirli olunması gerektiği vurgulanırken şu ifadelere yer verildi: