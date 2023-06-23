İstanbul Valiliği duyurdu: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı İstanbul Valiliği'den, "Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır" açıklaması geldi.

Türkiye'de yaz sezonunu açan ancak denize gidemeyenler, ailesiyle piknik yapmayı tercih ediyor.

Piknik yapmak için ormanlık alanlara kaçan vatandaşlar, burada mangal yapmayı da ihmal etmiyor.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve bunalanlar, tatil zamanlarını ormanlık alanlarda geçiriyor.

Ancak bazı dikkatsiz vatandaşlar, orman yangınlarına adeta davetiye çıkarıyor.

Orman yangınları nedeniyle canı yanmış olan ülkemiz, bunun önüne geçmek için tedbirlerini artırıyor.

Bununla ilgili ilk tedbir açıklaması ise İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

İstanbul Valiliği'nden dikkat çeken açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.



Belirtilen nedenlerle;



6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023­-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır.



Madde 1­- İstanbul İli sınırları dahilinde ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.



Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır.