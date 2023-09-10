İstanbul Valiliği uyardı: Marmara'da fırtına bekleniyor Öğle saatlerinden sonra rüzgarın fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Vatandaşlardan, olumsuz durumlar karşısında dikkatli olmaları istendi.

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Marmara Denizi'nde fırtınalı havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği, megakentte yaşayanlara yönelik kritik bir uyarıda bulundu.

Fırtına uyarısı yapıldı

Valiliğin "Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" vurgusunun yapıldığı açıklamasında şöyle denildi:

Marmara’da rüzgarın 10 Eylül 2023 Pazar günü öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlara 'dikkatli olun' çağrısı

Fırtınanın, pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

Vatandaşlardan, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli davranmaları gerektiğinin altı çizildi.

Meteoroloji: Hızı saatte 75 kilometre

Şiddetli esmesi beklenen rüzgarla ilgili bir açıklama da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Buna göre, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Oluşması muhtemel riskler, ulaşımda aksamalar şeklinde tanımlandı.

İstanbul'da haftanın ilk günü hava durumu

Öte yandan İstanbul'da pazartesi günü en düşük sıcaklığın 21, en yüksek sıcaklığın 27 santigrat derece olması bekleniyor.

Kentte yeni haftanın ilk gününde rüzgarlı bir havanın olacağı tahmin ediliyor.