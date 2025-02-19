İstanbul Valiliği'nden kar tedbirleri

Haber Merkezi

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.

İstanbul'da başlayan kar yağışının etkisini göstermesinin ardından İstanbul Valiliği, planlanan tedbirleri açıkladı.

Yapılan açıklamada kar lastiği denetimlerinin aralıksız devam ettirileceği paylaşıldı.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Yine açıklamada zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması ve özel araçların kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

Son olarak evsiz vatandaşların sokakta kalmasına izin verilmeyeceği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın, sokakta yaşayan evsizleri 112'ye bildirmeleri, hayati önem taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının, 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenmektedir.



İstanbul Valiliği olarak kar yağışının, vatandaşlarımızın hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek için bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Bu kapsamda, İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP), 19 Şubat Çarşamba Günü saat 08.30 itibariyle, AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasıyla çalışmalarına başlamıştır.



TAMP kapsamında oluşturulan 23 ana çalışma grubu, bu süreçte çalışmalarına aralıksız devam edecektir. Otoyol, köprü, viyadük ve tüm ana yollarda buzlanmalara karşı Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ekiplerimiz ve özel otoyol işletmecileri, planlanmış faaliyetleri yerine getirecektir.

"KAR LASTİĞİ DENETİMLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR"

Emniyet birimleri, kar lastiği denetimlerini aralıksız devam ettirecektir. Otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanlarının, kar yağışının yoğunluğunu artırdığı saatlerde, yüksek tonajlı araçlara öncelik verilecek şekilde, araç konuşlanma merkezi olarak kullanılması sağlanacaktır.



İstanbul Valiliği olarak evsizlerin sokakta kalmasına kesinlikle izin vermemekteyiz. Bu süreçte de evsiz ve sokakta yaşayan vatandaşlarımızı önceden belirlenmiş konaklama mekanlarına yerleştirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, sokakta yaşayan evsizleri 112'ye bildirmeleri, hayati önem taşımaktadır.



Elektrik, su, doğalgaz ve diğer altyapı hizmetlerinde mevcut müdahale ekip sayıları arttırılarak yaşanabilecek sorunların daha hızlı çözülmesi sağlanacaktır. Acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık - tedavi hizmetleri ekiplerimiz takviye edilmiştir. Olası yolda kalma durumlarında beslenme çalışma grubu gerekli tedbirleri alacak ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir.

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