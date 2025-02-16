İstanbul Valiliği'nden Meteoroloji ve soğuk hava uyarısı

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İstanbul Valiliği, hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiğini belirten Valilik, meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

GELECEK HAFTA İSTANBUL'UN HAVA DURUMU

Valiliği Meteoroloji'den edindiği bilgilere göre İstabul'un gün gün hava duruşu şöyle olacak:

Pazar akşamı (16 Şubat): Yağışlar yerel olarak kuvvetli

Pazartesi (17 Şubat): Akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli

Salı (18 Şubat): Kuvvetli yağışların etkisi sürecek

Çarşamba (19 Şubat): Karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

Perşembe (20 Şubat): Aralıklı olmak üzere kar yağışlı

Cuma (21 Şubat): Aralıklı olmak üzere kar yağışlı

İSTANBUL SOĞUK HAVANIN ETKİSİNE GÖRECEK

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri aktarılarak şu ifadeler kullanıldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ilimizde hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi ile birlikte soğuk havanın etkisine girmesi beklenmektedir.

"YAĞIŞLAR YARIN KUVVETLENECEK"

İlimizde halen devam eden yağışların; bu geceden itibaren, yarın (Pazartesi günü) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

GÜN GÜN HAVA DURUMU