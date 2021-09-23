İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 65 yaş üstü aşılama oranı yüzde 91,2

Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 65 ve üzerinde aşılama oranının yüzde 91,2’ye çıktığını açıkladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor…

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 milyon 316 bin 317 hedef nüfusa sahip İstanbul’da yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Vali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, kentteki 65 yaş ve üstünün aşılama oranının yüzde 91,2'ye yükseldiği belirtildi.

ÜÇÜNCÜ DOZ YÜZDE 60’I GEÇTİ

Yerlikaya’nın paylaşımına göre birinci doz yüzde 91,2 olurken, ikinci doz oranı 88,9 oldu. Üçüncü dozunu olan vatandaşların oranı ise yüzde 60’ı aşarak yüzde 64,3 olarak kayıtlara geçti.

“TELEFONLA DA ARAYACAĞIZ”

Vali Yerlikaya, 'aşı en büyük gücümüz' etiketi ile yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“1. doz yüzde 91,2, 2. doz yüzde 88,9, 3. doz yüzde 64,3. Değerli büyüklerim 3. doz aşılarınızı olmanız için sağlık ekiplerimiz sizleri bekliyor. Ayrıca telefonla da arayacağız.”