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Taksim'deki patlamada ölü sayısı artıyor

Taksim'deki patlamada ölü sayısı artıyor

Beyoğlu'nda meydana gelen patlamada 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Patlamada 53 kişinin de yaralandığı öğrenildi.