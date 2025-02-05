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Haber Merkezi

Türkiye'yi yasa boğan, 78 kişinin canına mal olan Bolu Kartalkaya "katliamı"nda faillerin cezalandırılması için davalar devam ediyor.

Bir yandan da benzer faciaların artık yaşanmaması adına yurt genelinde denetimler sıklaştırıldı.

İstanbul'da da yangın önlemlerine yönelik denetimlere ağırlık verildi.

VALİ GÜL: "204 TESİSİ KAPATTIK"

İstanbul Valisi Davut Gül, TVNET’te Hamza Çiftçi’nin sorularını yanıtladı. Konuyla ilgili yapılan denetimlere dair bilgi de veren Vali Gül, şunları söyledi: