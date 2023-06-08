İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep'e veda etti

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni kabineyi açıkladı.

Bir değişiklik de İstanbul Valiliği'nde yapıldı.

İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya, görevi Gaziantep Valisi Davut Gül'e bıraktı.

4 yıl 7 ay başarılı bir görev yürüten Gül için bugün valilik binası önünde veda programı düzenlendi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Buradaki konuşmasında Davut Gül, Gaziantep'teki görev süresi boyunca öğrendiklerinin İstanbul'da kendisine yol haritası olacağını ifade etti.

Herkesten helallik isteyen Vali Gül, şöyle dedi:

'Yaklaşık 4 yıl 7 aylık süreci alnımızın akıyla bitirdik. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle şehirlerin sultanı İstanbul'a gitmek için bugün bir araya geldik. Kazasız belasız İstanbul'da görev yapmak nasip olur inşallah. İkinci yüzyılın başlangıcında Türkiye Yüzyılı'na girerken inanıyorum ki şehirlerin sultanında, Gaziantep'in bana öğrettikleri, sizlerin bana öğrettikleri bizler için bir yol haritası olacak. İstanbul'da da bizi bu şehrin bir evladı olarak kabul edin lütfen. Allah'ın affetmediği iki şey var. Birincisi kendisine şirk koşulması. İkincisi de kul hakkı. Dört buçuk yıldır mutlaka hakkınız geçmiştir. Benden yana hakkım geçmişse sonuna kadar helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Geldiğiniz için sağ olun var olun.'