İstanbul Valisi Davut Gül, gençlerle Ayasofya'daki sabah namazında buluştu
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Türkiye yeni bir döneme girdi.

28 Mayıs öncesi sahada seçim çalışmaları yürütülürken, şimdilerde ise yeni görevlerinin başına geçen isimlerin ziyaretleri yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından kabineyi yeniden kurdu.

Böylelikle çok sayıda isim görev tesliminin ardından yemin töreniyle göreve başladı.

İstanbul'a yeni vali

Bu isimlerden biri de İstanbul Valisi Davut Gül oldu.

Gül, Gaziantep'te 4 yıl 7 ay valilik görevini başarıyla yürüttü. Ardından yeni atamalarla birlikte yeni görevini teslim aldı.

Dün kendisi için düzenlenen veda programının ardından İstanbul'a gelen Gül, görevinin başına geçti.

Gençlerle sabah namazında

Vakit kaybeden sahaya inen Davut Gül, Ayasofya Camii'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

Burada gençlerle yakından ilgilenen Gül daha sonra cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram etti.

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İstanbul Valisi Davut Gül