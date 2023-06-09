İstanbul Valisi Davut Gül, gençlerle Ayasofya'daki sabah namazında buluştu Gaziantep'te yürüttüğü valilik görevinin ardından İstanbul Valiliği'ne atanan Davut Gül sahaya indi. Bugün Ayasofya Camii'nde sabah namazında gençlerle bir araya gelen Gül, ardından vatandaşlara çorba ikram etti.

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Türkiye yeni bir döneme girdi.

28 Mayıs öncesi sahada seçim çalışmaları yürütülürken, şimdilerde ise yeni görevlerinin başına geçen isimlerin ziyaretleri yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından kabineyi yeniden kurdu.

Böylelikle çok sayıda isim görev tesliminin ardından yemin töreniyle göreve başladı.

İstanbul'a yeni vali

Bu isimlerden biri de İstanbul Valisi Davut Gül oldu.

Gül, Gaziantep'te 4 yıl 7 ay valilik görevini başarıyla yürüttü. Ardından yeni atamalarla birlikte yeni görevini teslim aldı.

Dün kendisi için düzenlenen veda programının ardından İstanbul'a gelen Gül, görevinin başına geçti.

Gençlerle sabah namazında

Vakit kaybeden sahaya inen Davut Gül, Ayasofya Camii'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

Burada gençlerle yakından ilgilenen Gül daha sonra cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram etti.