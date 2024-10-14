İstanbul Valisi Gül'den, Şişli Belediye Başkanı'na tepki

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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir kamu yöneticisi olarak görev yaptığı süre içinde siyasi tartışmalara girmemeye azami özen gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Ancak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, 'Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü, izin versinler okulları temizleyeceğiz' şeklindeki açıklamalarını, siyasi polemikten ziyade devletimizi ve devletin kurumlarını acz içinde gösterme amacı taşıdığını değerlendirdiğim için bu açıklamayı yapma gereği hissettim. İstanbul'umuzda toplam 3 bin 963 ilk ve orta dereceli okul bulunuyor. Bu okullarımızda çeşitli statülerde toplam 18 bin 465 temizlik personeli görev yapmaktadır. Bu personelin tüm özlük hakları, kamu kaynaklarından karşılanmaktadır. Temizlik yapmak istiyorlarsa, pislikten geçilmeyen arka sokaklardan başlayabilirler. Çok paraları varsa, yıllardır ödemedikleri borçlarını ödeyebilirler

"LAF CAMBAZLIĞI YAPMALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Vali Gül, "Kendi asli işlerini yaptıktan sonra diğer kamu hizmetlerine ya da öğrencilerimize destek vermek isterlerse bir protokol dahilinde tamamına destek de olabilirler. 3 bin 963 okuldan 5 tanesine temizlik personeli desteği, 3 milyon öğrenciden 250 tanesine yemek desteği vererek, sosyal medya belediyeciliğiyle laf cambazlığı yapmalarına ve binlerce emekçinin ortaya koyduğu hizmeti karalamalarına müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.