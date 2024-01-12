DHA
Emniyet güçleri, yaptıkları operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.
Suçlulara göz açtırmayan ekipler, İstanbul ve Kayseri'de operasyon düzenledi.
Bu defa itfaiye teşkilatlarına yönelik operasyon yapıldı.
18 kişi gözaltında
Operasyonda, rüşvet aldıkları iddiasıyla 1'i emekli toplam 4 itfaiye eri, 1 sağlık teknisyeni görevlisi ve 13 sivilin olduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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