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İstanbul ve Kayseri'de itfaiyeye rüşvet operasyonu!

İstanbul ve Kayseri'de itfaiyeye rüşvet operasyonu! İstanbul ve Kayseri'de itfaiye teşkilatına yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda, aralarında itfaiye çalışanlarının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.