İstanbul yasak bölgede denize giren 2 gençten haber alınamıyor

İstanbul'ın Sarıyer ilçesinde dün sabah saatlerinde denize giren 22 yaşındaki Sedat Yağız ve 18 yaşındaki Enes Açıkça, dalgaların arasında kayboldu.

Yasak olmasına rağmen denize giren gençleri bulmak için jandarma, sahil güvenlik, AFAD, can kurtaran ekipleri ve helikopter destekli arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gençlerin aileleri umutla bekleyişlerini sürdürüyor.

'TÜRKİYE’NİN EN TEHLİKELİ YERİ'

Enes Açıkça’nın akrabası İrfan Akyıldız, “Burası Türkiye’nin en tehlikeli yeri. Kum gemileri denizden kum çektiği için kum kuyuları oluşuyor ve boğulmaların sebebi bu. Yetkililerin buraya girişleri kapatması ve güvenliği sağlaması gerekiyor. Gençler buraya gelerek denize giriyorlar.” dedi.

AİLELERİN ACILI BEKLEYİŞİ

Enes Açıkça’nın diğer akrabası Abdullah Açıkça, “Deniz çok dalgalıydı, 21 saattir bekliyoruz. Helikopter destekli arama sürüyor. İnşallah bulunurlar, cesetleri bile bize yeter.” ifadelerini kullandı.

'ARAMALAR YETERLİ DEĞİL, EKİP SAYISI ARTIRILMALI'

Sedat Yağız’ın amcası Celalettin Yağız, “Sahil bomboş, aramalar hep tek bölgede yoğunlaşıyor. Diğer taraflara kimse gitmiyor. Daha fazla ekip gönderilirse arama hızlanır.” diyerek ek ekip talebinde bulundu.

Ekiplerin yoğun çabası sürerken, bölgedeki tehlikenin de gözler önüne serilmesi yetkililerden önlem alınması yönünde çağrıları artırıyor.