İstanbul'a Aybar kar fırtınası geliyor

İstanbul, 1987 yılından bu yana en şiddetli kar fırtınasına hazırlanıyor. Perşembe günü başlayacak yağış, pazartesiye kadar etkili olacak.

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda gerçekleşen kar yağışı hayatı olumsuz etkilemiş, vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı.

Kar yağışının ardından ortaya çıkan ılıman hava, İstanbul'u terk etmeye hazırlanıyor.

Meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava Forum sitesi İstanbul’u vuracak kar fırtınasını duyurdu.

İstanbul’da perşembe günü kuvvetli kar yağışı başlayacağını duyuran site, karın pazartesiye kadar etkili olacağını belirtti.

'1987'DEN SONRA EN İDDİALI KAR YAĞIŞI OLACAK' UYARISI

Okul ve iş yerlerinde tatillerin olabileceğini aktaran hava sitesi, 1987'den sonra en iddialı karın olacağını duyurdu.

Hava Forum sitesinden yapılan açıklamada, “İstanbul Aybar kar fırtınasına hazırlanıyor. Tahminlere göre, perşembe-pazartesi arası okul/eğitim tatili ve iş yeri tatilleri gündeme gelebilir. Bazı meteorolojik modeller İstanbul'u adeta kara gömüyor. Değişim olmaz ise 1987'den sonra en iddialı kar geliyor.” ifadeleri kullanıldı.

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Aybar kar fırtınası, 10-14 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye'yi etkilemesi beklenen kar yağışlı ve fırtınalı soğuk hava dalgasına verilen isimdir.

Sibirya üzerinden bulunduğumuz coğrafyaya geleceği tahmin edilen soğuk hava dalgasının, mart ayında geniş bir alanda kar yağışlarına neden olması beklendiğinden gösterişli, heybetli, görkemli anlamına gelen 'Aybar' ismi verilmiştir.