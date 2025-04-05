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Haber Merkezi

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar, tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a dönmeye başladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, memleketlerine ve tatil beldelerine akın etmişti..

Tatilin son günü yaklaşırken, İstanbul’a dönüş yolculuğu da başladı.

Erken saatlerden itibaren yola çıkan sürücüler, kara yollarında yoğunluk oluşturdu.

KIRIKKAL'DE YOĞUN TRAFİK

Özellikle kilit noktalardan biri olan 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik durma noktasına geldi..

Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara yönündeki yoğunluk özellikle öğle saatlerinden itibaren arttı. Yağışlı havanın da etkisiyle Kırıkkale geçişinde ulaşım yavaşladı, bazı bölgelerde aksamalar yaşandı.

Trafik ekipleri, gün boyu bölgede trafik akışının sağlanması için bölgede çalışma yaptı. Trafik yoğunluğunun tatilin son gününde de devam etmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL KARA YOLU

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda da durum farklı değil..

Tatilini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirenler, yaşadıkları İstanbul'a dönmeye başladı.

Dönüş yoluna geçen tatilciler nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu. Tekirdağ-İstanbul kara yolunda daha önce 4 ekip 8 personelle yürütülen trafik denetimleri, 22 ekip ve 46 personele çıkarıldı.

Ekipler, dron, kamera ve yeni nesil radar sistemleriyle trafiği kontrol ederken, yoğunluk anlarında ışık yönetimi ve emniyet şeritlerinin kullanımı gibi yöntemlerle akışı hızlandırmayı hedefliyor. Yetkililer, dönüş yolunda trafiğin tatilin son günü yarın artmasını beklediklerini söyledi.

FSM KÖPRÜSÜ

İstanbul'da da Tem Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Kavacık Mevkii'nde trafik yoğunluğu oluştu.

Kavacık- Edirne istikametinde araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

TEM KOCAELİ GEÇİŞİ

TEM yolunun İzmit geçişinin İstanbul istikametinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin de yer aldığı Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi sebebiyle yoğunluk oluştu.

Sürücüler zaman zaman durma noktasına gelen trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bu kısımdan sonra ise otoyolun Derince ve Körfez ilçeleri geçişlerinde trafiğin akıcı şekilde seyrettiği görüldü.