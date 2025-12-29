İstanbul'a fırtına uyarısı: Saatte 75 km hızında şiddetli rüzgar bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, 22 Aralık'tan itibaren 'zemheri' soğuklarının etkisi altına girdi.

O tarihten bu yana soğuktan İstanbul da nasibini aldı.

MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR

Son günlerde sıcaklıklarda hissedilir şekilde düşüş yaşanan kentte, yılbaşıyla birlikte kar yağışı görülmesi de bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre ise Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Vatandaşlar ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıldı.

RÜZGARIN ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYACAĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

MGM'den yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 5 ile 7, yer yer 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, çarşamba gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği de beklenen fırtınaya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbulluları uyardı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, MGM'nin değerlendirmelerine göre Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat yer yer 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 31 Aralık'ta günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Denizi'nde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."