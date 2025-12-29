İstanbul'da trafik çilesine çözüm aranıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da ulaşım alanındaki sıkıntılar giderek artıyor.

Öyle ki İstanbul'daki vatandaşların trafik çilesi dayanılmaz bir duruma ulaşmış durumda.

Uzun zamandır altyapı ile ilgilenmeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların trafik nedeniyle saatlerce yollarda beklemesine neden oluyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 90

İstanbul'da mesai bitiminin yaklaşmasıyla beraber trafik yoğunluğu yüzde 90'ı geçmeye başladı.

Mesai bitiminden sonra evine gitmek isteyen vatandaşlar, dakikalar süren ve bitmek bilmeyen bir trafiğin arasında kaldı.

ANAYOLLAR TAMAMEN KİTLENDİ

Anadolu yakası D-100 Karayolu Yenisahra mevki ile Avrupa Yakası Okmeydanı mevkiinde trafik adeta durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 17:45 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.

AVM GİRİŞ-ÇIKIŞLARINDA YOĞUNLUK

Şehrin ana giriş-çıkış arterleri üzerinde kurulan AVM’ler özellikle hafta içi, bulundukları caddelerde trafik yoğunluğuna sebep oluyor.

Bunun akabinde de uzayan kuyruklar ve sıkışan trafik, sıkıntılı manzaralar doğuruyor.