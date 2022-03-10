İstanbul'a giriş çıkış yasak mı? 10 Mart şehirlerarası seyahatte son durum...

Kara teslim olan Megakentte tedbirler peş peşe geldi. Peki İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı mı? Şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi? Seyahat yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

İstanbul Valiliği yaklaşık 4 gün sürmesi beklenen yoğun kar yağışı için birçok tedbir alındığını duyurdu. Bu kapsamda İstanbul'a giriş çıkışlar ve şehirlerarası seyahat yasakları da yer aldı.

Kente gelecek olanlar veya İstanbul'dan gidecek olan vatandaşlar yasaklara dair gelişmeleri takip ediyor.

Şehirlererası seyehat için bileti olan vatandaşlar "İstanbul'da yolcu otobüsleri çalışmıyor mu? Otogardan otobüsler kalkmıyor mu?" sorularına yanıt arıyor.

Peki İstanbul'a giriş çıkış yasak mı, ne zamana kadar? İstanbul'dan otobüs seferleri iptal mi? Şehirlerarası yasak ne zaman bitecek? İşte konuya dair tüm detaylar...

İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ NE ZAMANA KADAR YASAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yapışı nedeniyle tır ve kamyonların ikinci duyuruya kadar İstanbul'a girişlerinin yasaklandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yapışı nedeniyle TIR ve kamyonların ikinci duyuruya kadar İstanbul'a girişlerinin yasaklandığını açıkladı.

Yasağın ne zaman biteceğine dair ise net bir tarih verilmedi. Hava durumu şartlarına göre Valilik'ten ikinci bir açıklama bekleniyor olacak.

ŞEHİRLERLER ARASI SEYAHAT YASAĞI

Kar nedeniyle Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışları yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada "Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart Çarşamba günü saat 16:00'dan itibaren durdurulmasına karar verildi." denildi.

Şehir dışına çıkacak olanlar Valilik'ten yapılacak yeni bir açıklamayı bekliyor ancak henüz yasakların bitmesine dair bir haber gelmedi. Hava durumu şartlarına göre yasakların devam etmesi veya sona ermesi bekleniyor.