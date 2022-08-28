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    İstanbul'a hafta boyunca sağanak yağış uyarısı yapıldı

    İstanbul'a hafta boyunca sağanak yağış uyarısı yapıldı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 20:04
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 20:37
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos- 1 Eylül tarihlerine ait hava durumu raporunu yayınladı.

    Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

    Salı günü İstanbul'a sağanak yağmur geliyor

    Pazartesi gününün ardından sağanak yağışların İstanbul'u etkisi altına alacağı belirtildi. Sağanak yağışın 4 gün boyunca süreceği bildirildi.

    Ankara ve İzmir'de güneşli hava etkili olacak

    Yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunda Ankara ve İzmir'de ise havanın hafta boyunca güneşli olacağı ifade edildi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, milyonlarca İstanbullunun sağanak sonrası oluşacak risklere karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

    İstanbul a hafta boyunca sağanak yağış uyarısı yapıldı #1

    9 ile alarm

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun ve Tokat'ın bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

    Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    İstanbul a hafta boyunca sağanak yağış uyarısı yapıldı #2


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