İstanbul'a hafta boyunca sağanak yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos- 1 Eylül tarihlerine ait hava durumu raporunu yayınladı.

Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Salı günü İstanbul'a sağanak yağmur geliyor

Pazartesi gününün ardından sağanak yağışların İstanbul'u etkisi altına alacağı belirtildi. Sağanak yağışın 4 gün boyunca süreceği bildirildi.

Ankara ve İzmir'de güneşli hava etkili olacak

Yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunda Ankara ve İzmir'de ise havanın hafta boyunca güneşli olacağı ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, milyonlarca İstanbullunun sağanak sonrası oluşacak risklere karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

9 ile alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun ve Tokat'ın bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.