İstanbul'a kar geliyor: İşte kar beklenen ilçeler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kara kış kapıya dayandı.

Bir süredir Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava ve kar, Marmara Bölgesi'ne de ulaştı.

Bu kapsamda İstanbul'da bu akşamdan itibaren kar beklentisi var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) uyarılar art arda geliyor.

Tahminlere göre, sıcaklıklar bu geceden itibaren azalarak 5 derece civarına, bölgesel olarak 0 derece civarına dondurucu seviyelere gerileyecek.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENEN İLÇELER

İstanbul'un büyük bölümünde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakası’nın kuzey bölgelerindeki Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer ilçelerinde ve Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde bulunan Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla ilçelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülebilecek.

"BUZLANMA VE DON DA GÖRÜLEBİLİR"

Bununla birlikte bu ilçelerde buzlanma ve don olayları oluşabileceği öngörülüyor.

Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması yönünde uyarılar yapıldı.

"SU SAYAÇLARINI DONMAYA KARŞI KORUYUN"

Soğuk hava akımına ilişkin, İSKİ Genel Müdürlüğü de bir uyarı paylaştı.

İSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul’da etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle su tesisatları ve sayaçlar donma riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Olası arızaların önüne geçilebilmesi için; su borularının, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde korunması, açıkta bulunan su sayaçlarının, sayaç okuma işlemlerini engellemeyecek biçimde uygun yalıtım malzemeleriyle izole edilmesi önem taşımaktadır." denildi.