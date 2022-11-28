Hava sıcaklıklarının İstanbul'da düşmesi sonrası 'İstanbul'a kar ne zaman gelir?' sorusu sorgulanıyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da kar yağışının başlayacağı tarih...

Kasım ayının da sonuna gelinmesi, Aralık'ın gelmesiyle birlikte "Ne zaman kar yağacak?" sorusu merak ediliyor. Türkiye'nin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz, gece saatlerinde K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Adıyaman, G. Antep, Kilis ve Ş. Urfa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Yapılan tahminlere göre İstanbul'da henüz kar yağışı olmasa da Aralık ayının ilk veya ikinci haftası kar yağışı görülebilmesi mümkün. Kar yağışlarının yeni yılla beraber etkisini daha da artırması beklenmekte.

İstanbul'da karın soğuğu da gelmiş gibi görünmekte. Özellikle İstanbul'da birkaç gündür sıcaklıklarda düşüş yaşanmakta. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftasında İstanbul'da kar başlayabilir ve bu sene Ocak ayında kar etkisi çoğalabilir.