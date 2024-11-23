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Haber Merkezi

İstanbullular güne fırtına ve sağanak yağış ile başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarılarda bulunduğu İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Saatlerin ilerlemesi ile birlikte sağanak yağış ve rüzgar etkisini artırdı.

VALİLİKTEN İSTANBULLULARA KAR MÜJDESİ

Kent genelinde fırtına hüküm sürerken İstanbul Valiliği uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.

"AKŞAM SAATLERİNDEN SONRA İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE HAFİF KAR YAĞIŞI İHTİMALİ BULUNMAKTADIR "

İstanbullulara kar müjdesini veren Valilik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle cumartesi günü İstanbul’da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 dereceye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir.

BAZI İLÇELERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLÜYOR

Akşam saatlerinde başlanması beklenen kar yağışı kente erken giriş yaptı...

Soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğunlaşırken, şehir merkezinde de karla karışık yağmur gözlendi.

İstanbul'un Anadolu yakasında 12.00 saatlerinden itibaren görülmeye başlayan kar yağışı özellikle Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal ve Tuzla ilçelerinde etkili oluyor.



