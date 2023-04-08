İstanbul'a yeni metro hattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB tarafından yapımına devam edilmeyeceği belirtildikten sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 24 ayda tamamlanan Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı açılışında, İBB'nin İstanbul'a bir çivi dahi çakmadığını söyledi.

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Son 20 yıllık dönemde İstanbul demir ağlarla örülürken bugün değerli bir hizmet daha hizmete girdi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı İstanbul'a kazandırıldı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı, projenin asıl sorumlusu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projeyi becerememesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın devraldığını ve 24 ayda hizmete hazır hale getirdiğini söyledi.

"İBB becerip yapmadığı için bakanlığımız devraldı"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Bugün İstanbulumuzun önemli bir meselesini çözmek için buradayız. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattının açılışını yapıyoruz. Uzunluğu 6,2 km'yi bulan metro hattımızın hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul'u yeraltından ve yer üstünden demirağlarla örme vizyonumuzu hayata geçiriyoruz. Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Biz bu aziz şehri kalbimizin tüm hücreleriyle seviyoruz.

"İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz"

Derin bir muhabbetle bağlı olduğumuz İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz.

Nerede eksik, sıkıntı, ihtiyaç varsa müdahale ediyor; yapmaktan çekinmiyoruz. Asıl sorumlusu becerip devam ettiremediği için bu metro hattını büyükşehir belediyesi yapmadığı için bakanlığımız devraldı.

"24 ayda metro hattını açılışa hazır hale getirdi"

3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi 2024'te İstanbul verecek. Şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bu hat devraldığında ilerleme oranı yüzde 5'ti. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ayda metro hattını açılışa hazır hale getirdi.

Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyorlar. Bakanlığımız ise toplam 55,7 km uzunluğundaki 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistemi 354,5 km'ye ulaştı. Projeler bittiğinde bu rakam 380 km'nin üzerine çıkacak. Yüzde 50'sinden fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız şehrimize kazandırmış olacak.

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"Kimileri sadece laf yapar. Kimileri de böyle iş yapar"

Kimileri sadece laf yapar. Kimileri de böyle iş yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık. Farklı hevesler yerine tüm enerjimizi İstanbul'a ve İstanbulluya hizmet etmek aldı.

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazanınızı tebrik ediyorum. Birileri seccadenin üzerine ayakkabı ile basabilir. Ne yapalım; bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi nereye bakar bilemem."