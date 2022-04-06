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    İstanbul’da, 1.036 yolcu taşıyan kurvaziyer gemisi limana demir attı

    1.036 yolcu taşıyan 7 katlı kurvaziyer gemisi, Galataport Limanı’na demir attı. 2022 yılında kurvaziyer ile gelecek olan turist sayısının, 1 buçuk milyonu geçmesi bekleniyor.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 14:36
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    İstanbul’da, 1.036 yolcu taşıyan kurvaziyer gemisi limana demir attı

    Koronavirüs sürecinde sekteye uğrayan kurvaziyer turizmi, yeniden canlanmaya başladı.

    Bahama Adaları bayraklı, uzunluğu 294 metre olan 7 katlı 'Norwegian Jade' isimli dev kurvaziyer gemisi İstanbul’a giriş yaptı.

    Çoğunluğunu Amerikalı turistlerin oluşturduğu 1.036 yolculu kurvaziyer gemisi, Galataport Limanı'nda demir attı.

    Geminin limana yanaşması esnasında Eminönü'nde bulunan turistler geminin fotoğrafını çekti.

    İstanbul’da, 1.036 yolcu taşıyan kurvaziyer gemisi limana demir attı VİDEO

    “İNGİLTERE'DEKİ TÜRKİYE REKLAMLARI ÇOK İLGİ ÇEKİCİ”

    Gemideki yolculardan Elizabeth Capaldi, "İskoçya Glaskow'dan geldik. Yolculuk çok güzeldi, akşama kadar burada kalıp Mikanos'a gideceğiz.” dedi.

    İngiltere’den geldiğini dile getiren Garry Kevin ise, "Santorini'den buraya geldik. Turumuz Roma'dan başladı. Yolculuk güzeldi. İngiltere'deki Türkiye reklamları çok ilgi çekici. Deniz ve ziyaret yerleri çok güzel gözüküyor. Yakında Türkiye'yi tekrar ziyaret edebilirim." dedi.

    İstanbul’da, 1.036 yolcu taşıyan kurvaziyer gemisi limana demir attı #1

    BEKLENEN TURİST SAYISI 1,5 MİLYON

    İstanbul’un tarihi ve turistik mekanlarını gezecek olan turistler, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası’na gitmek üzere harekete edecek.

    2022 yılında, Galataport Limanı’na 200 kurvaziyer gemisinin daha gelmesi beklenirken, Türkiye’ye toplamda 900 kurvaziyer gemisi ile 1,5 milyon yolcunun gelmesi bekleniyor.

    İstanbul’da, 1.036 yolcu taşıyan kurvaziyer gemisi limana demir attı #2

    İstanbul’da, 1.036 yolcu taşıyan kurvaziyer gemisi limana demir attı #3

    İstanbul’da, 1.036 yolcu taşıyan kurvaziyer gemisi limana demir attı #4


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