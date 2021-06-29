İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman, hangi ilçelerde kesilecek?

İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman, hangi ilçelerde kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 3 ilçede 16 saatlik su kesintisi yapılacağını açıkladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman, hangi ilçelerde kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin Anadolu yakasında 3 ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, ''Sultanbeyli İlçesi Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağından 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

16 saatlik kesinti için önlem almak isteyen vatandaşlar, hangi ilçelerde kesinti yapılacağını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte İSKİ su kesinti listesi.

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

Sultanbeyli: İlçenin tüm mahalleleri.

Sancaktepe: Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.

Maltepe: Büyükbakkalköy Mahallesi.



