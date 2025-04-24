İstanbul'da 266 artçı deprem meydana geldi

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Depremlerle defalarca sınanan Türkiye, dün bir kez daha bu gerçekle yüzleşti.

İstanbul, saat 12.49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Sarsıntı, başta Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa olmak üzere çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi.

SARSINTILAR YOĞUN OLARAK HİSSEDİLDİ

Depremin merkez üssü Marmara Denizi olsa da etkisi İstanbul’un her köşesinde hissedildi.

Özellikle Büyükçekmece, Silivri, Avcılar ve Beylikdüzü gibi Avrupa Yakası’ndaki ilçelerde vatandaşlar büyük bir korku yaşadı.

266 ARTÇI DEPREM GERÇEKLEŞTİ

Sarsıntının ardından gece boyunca İstanbul artçı depremlerle sallanmaya devam etti.

AFAD’ın 24 Nisan 2025 saat 09.00 itibarıyla paylaştığı verilere göre, toplam 266 artçı deprem kaydedildi.

Bu artçıların dağılımı şöyle:

0-4 büyüklüğü arasında: 258 artçı

4-5 büyüklüğü arasında: 7 artçı

5 ve üzeri büyüklükte: 1 artçı