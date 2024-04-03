İstanbul'da 29 kişinin can verdiği yangında gözaltı sayısı 9'a yükseldi Dün öğle saatlerinde gece kulübünde çıkan yangına ilişkin işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

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ANKA

İstanbul'da dün tam bir facia yaşandı.

Beşiktaş'ta bulunan 16 katlı binanın en alt katındaki gece kulübü alevlere teslim oldu.

Tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi can verdi.

Olayda yaralanan 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Soruşturma başlatıldı

Bölgeye akın eden itfaiye ekipleri zamana karşı yarışırken, işçilerin cansız bedenleri tek tek çıkarıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gözaltı sayısı 9 oldu

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden paylaşılan son basın notuna göre; yangınla ilgili iş yeri ortakları Şehzade Ş., Mehmet Memduh C., mesul müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P., iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Kimlikleri açıklandı

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yangında ölenlerin kimlikleri belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen bir kişi dışında yangında hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

"Ahmet Sever (52), Ahmet Uzun (36), Alparslan Salih Derelioğlu (64), Atanur Aladağ (43), Barış Güngör (21), Emrah Demiroğlu (40), Fahrettin Korkut (42), Gökhan Yıldırım (37), Kadir Orhonoğlu (41), Mehmet Okumuş (39), Özkan Baş (45), Sinan Yılmaz (55), Adem Özçelik (50), Ahmet Kartal (25), Ahmet Mehduş (28), Akın Kıhri (36), Binali Çayır, Cengiz Aksoy (47), Efe Demir (17), Gökay Tevlek (47), Gökhan Akbulut (40), Hüseyin Ak (21), Muhammet Ali Yıldırım (43), Ramazan Altan (43), Shir Agha Bigzade, Şivan Dolu (44) ve Yılmaz Kıhrı (59)."

İşlemleri tamamlanan birçok cenaze ailelerine teslim edildi, bazı ailelerin ise Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.