İstanbul'da 29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında son durum Beşiktaş'ta bulunan bir gece kulübünde dün çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alınırken, vefat edenlerden geriye acılı yakınları kaldı...

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ensonhaber.com

İstanbul Beşiktaş'ta Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren 'Masquarade' isimli gece kulübünde, tadilat kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yangına itfaiye ekipleri, 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

Gece kulübünde yangın çıktı: 29 kişi hayatını kaybetti

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın faciasında içeride çalışma yapan ve gece kulübünde görevli olan 29 işçi hayatını kaybetti.

Yangının çıkış nedeni olarak ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu belirtildi.

Ayrıca 'Masquarade' adlı gece kulübünde, ruhsat alınmadan kaçak olarak tadilat yapıldığı da belirlendi.

Ruhsatı 1987'de alındı: 2018 yılında ise yenilendi

İstanbul Valisi Davut Gül, yangına ilişkin olay yerinde incelemede bulundu.

Gül, burada yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin belli olmadığını, itfaiyenin çıkış nedeniyle ilgili çalışma yaptığını, binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekanda yangın çıktığını anlattı.

Vali Gül, söz konusu binada tadilat yapıldığını belirterek, "Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde gerek itfaiye gerek polisimiz gerekse sağlık görevlilerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler ve çalışmalarına başladılar." diye konuştu.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Gül, bina için 1987'de alınan bir ruhsat bulunduğunu, 2018 yılında da bunun yenilendiğini bildirdi.

Gül, binada patlama ihtimaline ilişkin soruya, "Bize ulaşan böyle bir bilgi yok." cevabını verdi.

Soruşturma başlatıldı: 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 cumhuriyet savcısının görevlendirilmesi yapıldı.

Ekiplerce, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E'nin (40) olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında iş yeri ortağı F.D'nin de yakalanmasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 9 oldu.

Yaşamını yitirenlerin yakınları Adli Tıp önünde fenalık geçirdi

Yapılan çalışmada, İ.Ş, Ş.Ş. ve E.E'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesetleri ambulanslarla Adli Tıp Kurumu'na götürülürken acı haberi olay yerinde alan ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Öte yandan hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çıkan yangında hayatını kaybeden bazı çalışanların kimliği belli oldu.

Gece kulübünün DJ’yi Gökay Tevlek, tadilat işçisi Kadir Orhanoğlu, Emrah Demiroğlu, Alparslan Salih Derelioğlu, Ahmet Sever, asansör ustası Fahrettin Korkut, asansör ustası Musa Korkut, Özkan Baş, Gökhan Yıldırım, Sinan Yılmaz, Barış Güngör, Mehmet Okumuş, Aşçı Atanur Aladağ, kaynak ustası Yılmaz Kıhrı, kaynak ustası Akın Kıhrı, kaynak ustası Rıdvan Özyer, Muhammet Ali Yıldırım, Binali Çayır, Sinan Yılmaz, Mehmet Okumuş, Muhammet Ali Yıldırım, Adem Özçelik, Rıdvan Özyer, Şivan Bolu ölenler arasında.

Apartman yöneticisi konuştu: Her türlü başvuruyu yaptık ama sonuç alamadık

Son olarak yangından etkilenen apartmanın yöneticisi Şule Şeker, konuştu.

Şeker, yangın sırasında evde olmadığını belirterek gürültü konusunda şikayette bulunduklarını ancak çözüm alamadıklarını söyledi.

Yangından etkilenen apartmanın yöneticisi olan ve 3. katta oturan Şule Şeker, şunları söyledi: