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Haber Merkezi

Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...

Son operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

İSTANBUL'DA OPERASYON DÜZENLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik “Narkoçelik-44” operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

3,5 TON METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

2 ton 203 kg metamfetamin, 1 ton 79 kg sıvı metamfetamin, 233,5 kg kristal metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca operasyon sonucu 188 kg ara kimyasal madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet hassas terazi, 1 dedektör ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

"ÜLKEMİZİ ZEHİR TACİRLERİNDEN VE SOKAK SATICILARINDAN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 6 zehir taciri yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: